В России предложили ужесточить контроль производства молочки





В России количество фальсифицированной молочной продукции увеличилось с 3 до 14,5%. Между тем, штрафы за производство таких продуктов не останавливают недобросовестных производителей, зарабатывающих на этом огромные деньги, продолжать выпускать фальсификат.

Для наведения порядка в отрасли в Госдуме предложили внести изменения в кодекс КоАП и ужесточить наказания. Как планируют бороться с некачественными сметаной, сырами и маслом депутаты, рассказала «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, передает V102.RU.

Как пояснила депутат, с 2019 года в России производителей молочной продукции обязали маркировать товары обозначениями БЗМЖ (полученная без использования заменителей молочного жира) и СЗМЖ (полученная с использованием заменителей молочного жира). Однако некоторые предприятия продолжают нарушать законы и выдают фальсификаты за натуральные продукты.

Сначала охладить пыл производителей удалось с помощью системы «Меркурий». После ее введения удалось уменьшить количество некачественной молочки с 80% до 3%. Но, бизнесмены, посчитав штрафы, расходы и доходы, решили, что все-таки выгоднее снова фальсифицировать продукты - показатель вновь вырос до 14,5%.

В России по статье 14.43 КоАП за фальсификацию молочных продуктов максимальный штраф составляет для должностных лиц до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 30 тысяч, а для юрлиц - до 100 тысяч рублей.

— Во многих странах уголовная ответственность за фальсификацию молочной продукции предусмотрена. Где-то могут лишить свободы на срок от шести месяцев до трех лет. В некоторых государствах существуют и штраф, и уголовная ответственность, исходя степени опасности. Но здесь важно, конечно, чтобы добросовестные производители не пострадали, — считает Оглоблина.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают в 10 раз увеличить размеры штрафов, а также ввести уголовную ответственность за выпуск в обращение, производство, приобретение, хранение, перевозку изготовителем, исполнителем и продавцом фальсификата. При изъятии партии планируется и уничтожение некачественной продукции.

По мнению Оглоблиной, для борьбы необходим комплексный подход, который включает в себя не только оперативный контроль за производством, но и активное участие потребителей в выявлении фальсификата и введение уголовной ответственности за нарушения.

Также крупные нарушения замечены и при производстве масла, мороженого и сыров. С 2022 по 2024 год Роскачество исследовало более 600 торговых марок среди 18 категорий молочной продукции. По итогам проверок в 13% выявлена фальсификация жирами немолочного происхождения - в 78 торговых марках. Больше всего нарушений удалось выявить специалистам в сырах для пиццы - всего 45% некачественных товаров от общего числа проверенных изделий. Второе место заняло сливочное масло.