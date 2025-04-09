В Волгограде могут изменить схему начисления платы за вывоз мусора





В регионах России могут изменить правила начисления платы за вывоз мусора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Известия», такой вопрос в настоящее время обсуждается в правительстве. В частности, по данным издания, рассматривается вариант о начислении платы за вывоз мусора по квадратным метрам жилплощади.

В Волгоградской области, напомним, в настоящее время жители платят за вывоз ТКО, исходя из количества прописанных в жилищах человек. Однако, считают эксперты, это не всегда справедливо – особенно в тех случаях, когда речь идет о жилой недвижимости, в которой россияне не прописаны, но сдают в аренду. В таких случаях за вывоз мусора никто не платит.

В правительстве региональным властям посоветовали рассмотреть систему начисления платы за вывоз ТКО в зависимости от площади квартиры.

– О проделанной работе регионы должны отчитаться до 29 апреля в Минприроды, – передают «Известия». – Окончательное решение по этому вопросу будет за субъектами России, это предусмотрено действующим законодательством.