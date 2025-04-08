В Волгограде экстренно закрыли станцию СТ «Профсоюзная»

Сегодня, 8 апреля, вечером в Волгограде закрыли вход на подземную станцию скоростного трамвая «Профсоюзная» в Ворошиловском районе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение диспетчерской службы городских трамваев.

– Станция Профсоюзная закрыта на вход/выход, посадку/высадку пассажиров, – говорится в сообщении. – Обнаружен посторонний предмет в вестибюле станции. Работают оперативные службы.







Как уточнили ИА «Высота 102» читатели, вагоны скоростного трамвая в настоящее время не производят остановку на платформе. В экстренных городских службах сообщили, что работа станции приостановлена на короткий промежуток времени – до тех пор, пока подозрительный предмет не проверят профильные службы.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»