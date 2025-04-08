Тонну негодного свиного окорока обнаружили в Волгоградской области





Россельхознадзор аннулировал в Волгоградской области производственный сертификат на тонну свиного окорока, к качеству которого возникли вопросы, передает V102.RU. Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, специалисты выявили нарушение ветеринарного законодательства на площадке индивидуального предпринимателя из Волгоградской области.

- Установлено, что ветеринарным специалистом на площадке юридического лица оформлен (эВСД) на окорок свиной охлажденный общим весом более 1,2 тонн, изготовленный из замороженного и охлажденного свиного окорока (305 кг), что, в свою очередь, является нарушением, – сообщили в ведомстве.

Таким образом, из замороженного и охлажденного сырья изготовили охлажденную продукцию путем размораживания, что является нарушением процесса хранения продукции при производстве.

Нарушителю вынесено предупреждение.

Фото: архив V102.RU