В Волгограде на три дня остановится иммерсивный музей «Поезд Победы»





В Волгограде с 9 по 11 апреля на железнодорожном вокзале будет работать уникальный иммерсивный музей «Поезд Победы». Как сообщает V102.RU, волгоградцы смогут посетить его с 10:00 до 19:00.

Посещение поезда для всех волгоградцев будет бесплатным, однако для этого желающим необходимо будет записаться на сайте проекта поездпобеды.рф. Также жителей города просят заранее приезжать на экскурсию во избежание непредвиденных ситуаций.

Посетителей ждет увлекательная экскурсия в 10 вагонах, каждый из которых представляет собой отдельную тематическую экспозицию, посвященную этапам Великой Отечественной войны.

После Волгограда поезд отправится в Калач-на-Дону и пробудет там с 12 по 13 апреля.