«Академию спорта Динамо» открыли в Донецке

3 апреля в Донецке прошла торжественная церемония открытия комплекса спортивных объектов под общим названием «Академия спорта Динамо», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
В состав нового комплекса входят: ФОК с универсальным игровым залом, бассейн на 25 метров с тренажерным залом и уличный спортивный городок. В ходе праздничной церемонии ее участники высадили памятные деревья.
Кроме того, делегация Общества «Динамо» посетила подшефный кадетский корпус имени первого Главы ДНР Александра Захарченко и Аллею Ангелов, посвященную детям Донбасса. Динамовцы возложили цветы к монументам и почтили память погибших.
Руководители Общества «Динамо» и глава ДНР обсудили дальнейшие планы по усовершенствованию спортивной инфраструктуры Донецка и организации совместных мероприятий.
Председатель организации Общества «Динамо» Донецкой Народной Республики генерал-лейтенант Олег Федорович Боломожнов был отмечен знаком «Почетный динамовец» за большой вклад в развитие динамовского движения.
Фото: Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»