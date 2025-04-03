В Волгограде с 4 апреля откроют ещё два речных маршрута

С 4 апреля в Волгограде откроется движение еще по двум речным маршрутам на остров Сарпинский. Как сообщили V102.RU в мэрии, возобновляется движение теплоходов в направлении «Тулака - Сарпинский» и «Обувная Фабрика - Сарпинский». Рейсы запланированы четыре раза в неделю - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

- От пристани «Тулака» теплоход будет отходить в 07.30 и в 16.30, в обратном направлении – в 08.40 и в 17.40. C о. Сарпинский до «Обувной фабрики» суда отправятся в 08.00 и в 17.00, в обратном направлении - в 08.20 и в 17.20, - рассказали в городской администрации.

Напомним, что новый сезон речной навигации стартовал в Волгограде в этом году 8 марта. Речные трамвайчики уже курсируют по маршрутам «Волгоград — Культбаза» и «Волгоград - Островная». Функционирует и круглогодичный маршрут «Руднева – о. Сарпинский».