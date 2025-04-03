Общество

МВД: за аренду аккаунтов в мессенджерах грозит до 10 лет

Общество 03.04.2025 15:34
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03.04.2025 15:34


В МВД предупредили россиян, что за сдачу в аренду своих аккаунтов в мессенджерах может грозить до 10 лет лишения свободы по соучастию в мошенничестве. Об этом 3 апреля предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как пояснили в правоохранительных органах, колл-центры используют арендованные аккаунты для совершения мошеннических действий. Поэтому, сдавая в аренду аккаунт, владелец становится соучастником и несет ответственность по статье 159 УК РФ. 

Максимальное наказание по данной статье может достигать 10 лет колонии. Известно, что самым молодым участником подобных схем стал 10-летний мальчик, который продал свой аккаунт за полторы тысячи рублей. 

В МВД призвали жителей не попадаться не уловки аферистов и не передавать свои аккаунты третьим лицам. 

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