Похолодание до нуля ожидается в Волгоградской области

Сильные перепады ночных и дневных температур ожидаются в Волгоградской области в ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, с 4 по 6 апреля в некоторых районах региона столбик термометра в дневные часы может подняться до +18 градусов, а вот ночью опустится до нуля.

В Волгограде в темное время суток тоже будет довольно прохладно – не более +8. Днем в областном центре прогнозируется от +17 до +18.

4 апреля в регионе осадков не ожидается. А вот 5 и 6 апреля в районах области пройдут дожди и грозы. В Волгограде в эти дни обещают кратковременные дожди с ветром с порывами до 11 метров в секунду.