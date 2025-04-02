



Параллельно с восстановительными работами на сетях в Волгограде приводят в порядок участки, на которых велись работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей организации, в марте специалисты восстановили покрытие более чем на 100 объектах во всех районах города. Всего уложили более 1500 квадратных метров асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах, внутридворовых территориях и пешеходных зонах.

– Все работы ведутся в соответствии со строительными стандартами и требованиями. Сначала специалисты засыпают разрытие песком, затем укладывают и уплотняют щебень, после чего укладывают асфальтовое покрытие, – пояснили в пресс-службе «Концессий теплоснабжения».

Отметим, что с установлением теплой погоды работы по восстановлению асфальтового покрытия будут выполняться быстрее. Так, в апреле планируют благоустроить большую часть территорий, на которых в течение отопительного сезона проводились аварийно-восстановительные работы на сетях.