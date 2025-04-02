Городские власти снова секвестировали маршрут №68. Как сообщает V102.RU со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс», со 2 апреля он начинает работать в еще более усеченных границах – от поселка Водстрой до улицы Грамши. Ранее, напомним, автобус курсировал из поселка Водстрой до поселка ГЭС, а в последний месяц перевозил пассажиров с поселка до Нижнего Тракторного к неудовольствию волгоградцев, которые пользовались этим видом общественного транспорта.





– Теперь, получается, маршрут стал еще короче? К чему это все ведет? Наверное, к тому, чтобы совсем отменить автобусы? – задаются вопросом горожане.





Между тем, городским властям и со второй попытки не удалось найти перевозчика на работу по маршруту №68. Как следует из данных сайта госзаказов, не нашлось ни одного желающего освоить 5,2 миллиона рублей на перевозку пассажиров на пяти автобусах большого класса на период до конца лета 2025 года. Ранее такая же ситуация произошла при подведении итогов аукциона на осуществление пассажирских перевозок по маршруту №68 за 9,2 миллиона рублей. Однако тогда заказчик, департамент городского хозяйства, планировал найти исполнителя муниципального контракта с условием выпуска на линии 20 автобусов малого класса.