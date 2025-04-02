Общество

«Его скоро отменят?»: в Волгограде снова изменили многострадальный маршрут №68

Общество 02.04.2025 07:53
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02.04.2025 07:53


Городские власти снова секвестировали маршрут №68. Как сообщает V102.RU со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс», со 2 апреля он начинает работать в еще более усеченных границах – от поселка Водстрой до улицы Грамши. Ранее, напомним, автобус курсировал из поселка Водстрой до поселка ГЭС, а в последний месяц перевозил пассажиров с поселка до Нижнего Тракторного к неудовольствию волгоградцев, которые пользовались этим видом общественного транспорта. 

Теперь, получается, маршрут стал еще короче? К чему это все ведет? Наверное, к тому, чтобы совсем отменить автобусы? – задаются вопросом горожане. 

Между тем, городским властям и со второй попытки не удалось найти перевозчика на работу по маршруту №68. Как следует из данных сайта госзаказов, не нашлось ни одного желающего освоить 5,2 миллиона рублей на перевозку пассажиров на пяти автобусах большого класса на период до конца лета 2025 года. Ранее такая же ситуация произошла при подведении итогов аукциона на осуществление пассажирских перевозок по маршруту №68 за 9,2 миллиона рублей. Однако тогда заказчик, департамент городского хозяйства, планировал найти исполнителя муниципального контракта  с условием выпуска на линии 20 автобусов малого класса. 
Напомним, пассажиры, которые пользуются автобусом №68, жаловались на постоянные проблемы с данным маршрутом. После отказа частника обслуживать это направление, пассажиров сначала пересадили из выработавших свой срок ПАЗов в еще более  тесные микроавтобусы. При этом людям обещали, что надо дождаться новых автобусов, но этого так и не случилось. А с 1 марта ко всему прочему укоротили привычный маршрут.  С этого времени и до 1 апреля общественный транспорт  с Нижнего Тракторного курсировал до поселка Водстрой. 
В администрации Волгограда поясняли, что с 1 марта маршрут 68с временно начнут обслуживать автобусы большого класса МУП «Метроэлектротранс», так как после отказа коммерческого перевозчика работать на этой линии нового найти не удалось.  
У департамента городского хозяйства появится возможность проработать долгосрочные решения по сохранению надлежащего транспортного обслуживания отдаленных территорий Тракторозаводского района, – подчеркивали в горадминистрации.
Однако найти постоянного перевозчика пока не удалось. Не исключено, что департамент городского хозяйства предпримет третью попытку проведения аукциона.  
Фото V102.RU (архив)

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