Под Волгоградом суд вернул государству землю в акватории Волги

Общество 02.04.2025 08:43
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02.04.2025 08:43
Быковский районный суд удовлетворил иск Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая потребовала признать недействительными результаты межевания участка в акватории реки Волги. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, земля сельскохозяйственного назначения площадью 16 га, включая территорию водного фонда, находилась в собственности гражданина.
Решение суда уже исполнено - земельный участок снят с кадастрового учета, также исключены сведения о нем из ЕГРН.
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