«Золотого баяниста России» Игоря Букаева похоронят в Волгограде 30 марта





Стала известна дата прощания с известным музыкантом из Волжского, погибшим на СВО, Игорем Букаевым. Как сообщила в соцсетях его супруга Жанна Попова, траурная церемония пройдет 30 марта на Димитровском кладбище в Центральном районе Волгограда в 13-30 ч. Стала известна дата прощания с известным музыкантом из Волжского, погибшим на СВО, Игорем Букаевым. Как сообщила в соцсетях его супруга Жанна Попова, траурная церемония пройдет 30 марта на Димитровском кладбище в Центральном районе Волгограда в 13-30 ч.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», Игорь Букаев, известный музыкант, победитель многочисленных международных конкурсов, баянист-виртуоз, отправился на СВО в начале 2025 года. А на днях его супруга Жанна Попова, которая выступала вместе со своим мужем, сообщила страшную новость о его гибели. Музыканта не стало 23 февраля.Жанна Попова и Игорь Букаев – выпускники волгоградской консерватории имени Серебрякова. Жанна Попова - исполнительница авторской песни по классу вокала и гитары, тоже имеет многочисленные награды международных и российских конкурсов. Они часто выступали вместе, в том числе в Волгограде, до отъезда в Москву.