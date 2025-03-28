Общество

«Золотого баяниста России» Игоря Букаева похоронят в Волгограде 30 марта

Общество 28.03.2025 07:13
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28.03.2025 07:13


Стала известна дата прощания с известным музыкантом из Волжского, погибшим на СВО, Игорем Букаевым. Как сообщила в соцсетях его супруга Жанна Попова, траурная церемония пройдет 30 марта на Димитровском кладбище в Центральном районе Волгограда в 13-30 ч.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», Игорь Букаев, известный музыкант, победитель многочисленных международных конкурсов, баянист-виртуоз, отправился на СВО в начале 2025 года. А на днях его супруга Жанна Попова, которая выступала вместе со своим мужем, сообщила страшную новость о его гибели. Музыканта не стало 23 февраля.
Жанна Попова и Игорь Букаев – выпускники волгоградской консерватории имени Серебрякова. Жанна Попова -  исполнительница авторской песни по классу вокала и гитары, тоже имеет многочисленные награды  международных и российских конкурсов. Они часто выступали вместе, в том числе в Волгограде, до отъезда в Москву.
Коллаж V102.RU

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