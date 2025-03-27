Общество

В Волгоградской области туман задержится ещё на сутки

Общество 27.03.2025 21:01
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27.03.2025 21:01


Гидрометцентр продлил ещё на сутки жёлтый уровень погодной опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», предупреждение связано с ухудшением видимости в отдельных районах региона.

По информации метеорологов, погода начнёт портиться в ночь с 27 на 28 марта. С 21:00 населённые пункты области накроет новая волна туманов. Радикально улучшится видимость лишь к 15:00 28 марта.

Напомним, как ранее сообщала редакция, до конца рабочей недели в регионе продолжится дождливая погода. Немного скрасить серую унылость затянутого облаками небосвода должно небольшое потепление. Как ожидается, 28 марта воздух может прогреться до 16°C.

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