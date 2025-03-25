Две бесплатные электрички запустят в день матча «Ротора» с «Родиной»

Перевели детей без проблем: из-за ремонта на севере Волгограда закрыли детсад25.03.2025 19:15
Дороги в Волгоградской области закроют в апреле для большегрузов, но не все25.03.2025 18:34
Смелее! Реставратора «без комплексов» вновь ищут для администрации Волгоградской области25.03.2025 16:25
Ветеранам в Волгоградской области к 9 мая выплатят по 80 тыс. рублей25.03.2025 15:02
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о сильном ветре и тумане25.03.2025 14:54
В Волгограде 100-летний юбилей отметила ветеран Лидия Петрова25.03.2025 13:34
«Золотой баянист России» из Волгограда Игорь Букаев погиб на СВО25.03.2025 13:31
С 30 марта в Волгоградской области изменится расписание двух пригородных поездов25.03.2025 13:07
В Волгограде на базе алюминиевого завода провели заседание по вопросам экологии25.03.2025 12:35
На производственной площадке Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ состоялось заседание рабочей группы по мониторингу реализации экологических мероприятий промышленными предприятиями Волгоградской области. В совещании приняли участие представители ведущих предприятий региона, Волгоградского...