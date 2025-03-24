В День театра «Царицынская опера» приглашает на балет «Жизель»





27 марта «Царицынская опера» отметит День театра одним из самых красивых и любимых балетов – «Жизелью» А. Адана (+6). Эта трогательная история любви и смерти, основанная на древней легенде о вилисах, уже 17 лет не теряет своей популярности на сцене театра.

В главных партиях выступят приглашенные солисты: Софья Раевская (педагог-хореограф Новосибирск) в роли повелительницы вилис Мирты и Андрей Арсеньев (солист Астраханского театра оперы и балета) в роли принца Альберта.

«Жизель» – это балет, который завораживает с первых нот и до последнего поклона.

Спектакль базируется на народной легенде о прекрасной девушке по имени Жизель, которая погибает от разбитого сердца и становится призрачным духом — вилисой. Первый акт рассказывает о любовном треугольнике и предательстве, второй — о мистическом мире вилис и их смертельной притягательности для мужчин. В основе либретто балета фантастическая история любви, преодолевающая границы миров.

Декорации и костюмы, созданные талантливыми московскими и нижегородскими художниками, подчеркивают трагическую красоту этой истории. Художник-постановщик Сергей Тимонин впервые применил инновационную сетку для декораций, что и сегодня смотрится свежо и актуально. Художник по костюмам Елена Зайцева создала изящные и классические костюмы, передающие дух эпохи. Премьера балета в 2008 году имела колоссальный успех, и он до сих пор пользуется неизменной любовью публики.





Андрей Арсеньев (Альберт):

— Для меня балет «Жизель» – один из любимейших балетов, которые мне посчастливилось станцевать, любимый и нелюбимый одновременно. За интересной актерской работой стоит титанический физический труд, который необходимо скрыть от зрителя. Партия графа Альберта требует особой стилистики и честности на сцене. Если не проживешь эту историю, зритель не поверит. Одна из трагедий нашего времени в том, что люди перестали плакать на «Жизели». Каждый спектакль приходится проживать как в первый раз. Важно чувствовать грань, чтобы на сцене от потери любимой и угрызения совести разбивалось «сердце» Альберта, а не «сердце» Андрея Арсеньева.





Софья Раевская (Мирта):

— Образ Мирты мне очень нравится, в первую очередь, ее сила, мощь, красота, выраженная через хореографию: большие прыжки, выразительные позы, легкий, невесомый дух, находящийся в плену чувств и эмоций, во власти непрощения, из-за чего она не может быть свободной. В отличие от Жизели, которая смогла простить своего возлюбленного. Мирта – повелительница обманутых девушек, умерших из-за предательства. Хоть она и мертвая, но ею движет гнев, ненависть, обида, пришедшие на смену прошлой любви. Мне, как артисту, есть что играть и о чем танцевать.

Фото: пресс-служба театра

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