Волгоградцы потратили на перекусы 3,1 миллиарда рублей

Общество 24.03.2025 15:10
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24.03.2025 15:10
Оборот общественного питания Волгоградской области за январь 2025 года составил 3,1 млрд рублей. Это на 22,4% больше, чем было за аналогичный период прошлого года, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат.
Рост оборона общественного питания вырос в целом по РФ на 9,4%, а по Южному федеральному округу – на 9,8% к январю 2024 года.
Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот общественного питания Волгоградской области, 68% приходится на долю субъектов малого предпринимательства, что составляет 2,1 млрд рублей. Вклад крупного и среднего бизнеса в оборот общественного питания региона меньше - 32%, или 1 млрд рублей.
Лидерами по объему общественного питания в Южном федеральном округе являются Краснодарский край и Ростовская область. Удельный вес этих регионов по этому показателю соответственно составляет 45,7% и 25,0%. Доля Волгоградской области в общем обороте общественного питания Южного федерального округа - 11,8%.
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