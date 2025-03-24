Представители Совета молодежи ЕвроХим-ВолгаКалия раздали коллегам георгиевские ленточки





Практически в каждой семье работников Гремячинского ГОКа хранится память о прадедах, защитивших свой народ от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Символ Победы на рабочей одежде напомнит о преемственности поколений в обеспечении безопасности страны, создании благополучного и стабильного будущего для семей.

Акцией по раздаче георгиевских лент участники Совета молодежи продолжили мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы. В честь этого события на Гремячинском горно-обогатительном комбинате уже стартовала Трудовая Вахта.

Бригады рудника, сильвинитовой обогатительной фабрики, цеха погрузки соревнуются в достижении максимальных объемов производства. По итогам Трудовой Вахты будут определены лучшие ИТР, горный мастер, смена повышенной переработки и выпуска готовой продукции, лучший начальник смены.





Самый важный аспект производственного соревнования – это безопасность. К участию в состязании допускаются только участки и сотрудники, строго соблюдающие требования охраны труда.

– Насколько благополучным будет завтрашний день – зависит только от нас, – отметила лаборант химического анализа Централизованного отдела технического контроля – испытательного центра ЕвроХим-ВолгаКалия Екатерина Устинкина. – Упорно и ответственно работать, заботиться о безопасности для себя и своих коллег, постигать новое, беречь лучшие традиции прошлых поколений и гордиться свершениями наших прадедов – вот что мы хотели напомнить коллегам, вручая георгиевские ленты.

Фото: Александр Самсонов

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