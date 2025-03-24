Общество

Супруга экс-ректора медуниверситета Ирина Петрова скончалась в Волгограде

Общество 24.03.2025 08:45
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24.03.2025 08:45


Печальную новость сообщили сегодня, 24 марта, в Волгоградском медуниверситете. После тяжелой, продолжительной болезни ушла из жизни доктор философских наук, профессор Ирина Александровна Петрова, супруга президента  ВолгГМУ, академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Владимира Ивановича Петрова, бывшего ректора ВолгМУ. 
Ирине Александровне было 73 года. Она родилась в Сталинграде, после окончания школы поступила в Волгоградский педагогический институт, отработала учителем в одной из сельских школ Астраханской области. А с 1976 по 2022 годы  Ирина Александровна работала в Волгоградском государственном медицинском университете: сначала старшим лаборантом кафедры истории КПСС и политэкономии, а после защиты кандидатской диссертации продолжила деятельность на кафедре истории КПСС в качестве преподавателя, затем – доцента. 
В 2000 году Ирина Александровна Петрова стала доктором философских наук после защиты диссертации. С 2000 по 2022 годы занимала должность заведующего кафедрой истории и культурологии ВолГМУ. В 2003 году профессор Петрова была избрана членом-корреспондентом Российской академии гуманитарных наук. В 2005 году ей присвоили  звание «Заслуженный работник высшего образования Российской Федерации».
С 2007 по 2022 годы Ирина Александровна Петрова являлась председателем диссертационного совета по теории и истории культуры. Профессор  – четырежды лауреат премии администрации Волгоградской области в области науки за работы по истории медицины и медицинской культуры, сохранение культурного наследия края. 
Коллектив Волгоградского государственного медицинского университета скорбит вместе с семьей Ирины Александровны Петровой и разделяет боль утраты.
Фото ВолгМУ

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