Супруга экс-ректора медуниверситета Ирина Петрова скончалась в Волгограде

Печальную новость сообщили сегодня, 24 марта, в Волгоградском медуниверситете. После тяжелой, продолжительной болезни ушла из жизни доктор философских наук, профессор Ирина Александровна Петрова, супруга президента ВолгГМУ, академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Владимира Ивановича Петрова, бывшего ректора ВолгМУ.

Ирина Александровна работала в Волгоградском государственном медицинском университете: сначала старшим лаборантом кафедры истории КПСС и политэкономии, а после защиты кандидатской диссертации продолжила деятельность на кафедре истории КПСС в качестве преподавателя, затем – доцента.

Ирине Александровне было 73 года. Она родилась в Сталинграде, после окончания школы поступила в Волгоградский педагогический институт, отработала учителем в одной из сельских школ Астраханской области. А с 1976 по 2022 годы