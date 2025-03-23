



В Волжском Волгоградской области продолжается скандальное расселение многоквартирного дома №76 на пр. Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102», всё больше жильцов получают от мэрии исковые заявления с ультиматумом о переселении в маневренный фонд. В их числе оказалась 84-летняя пенсионерка Александра Дмитриченко. Пожилую, плохо видящую, с трудом передвигающуюся женщину, страдающую к тому же и множеством хронических заболеваний, заставляют переехать в разрушенную комнату общежития по адресу ул. Молодёжная, д.32.





Соседи пенсионерки посетили указанный адрес и были шокированы. Предложенный чиновниками маневренный фонд ничуть не лучше их аварийного дома.









- Фактически Александру Ивановну заставляют переехать из своей обустроенной и обставленной комнаты в разрушенную. По её просьбе мы недавно побывали в этом доме. Общедомовые помещения там многократно горели, всюду копать, плесень и следы подтёков. Подвал вот уже несколько лет затоплен. Межэтажные перекрытия разрушаются. Но самое страшное, что в комнате №431, куда её отселяют, полнейший разгром, - рассказала журналистам одна из соседок пожилой волжанки.





На сегодняшний день помещение закрыто, однако через сквозные дыры во входной двери видно, что внутри разбросан строительный мусор, элементы старой, разваленной мебели, отсутствует отделка.

Удручающее состояние комнаты подтвердили и возможные соседи пенсионерки. По их словам, комната раньше стояла открытой, и лишь недавно приходили представители мэрии и закрыли её. Внутри полнейший разгром. Заселиться в помещение в настоящее время невозможно. Для начала его необходимо освободить от хлама и отремонтировать. Однако кто этим будет заниматься – большой вопрос. У 84-летней женщины нет средств даже для того, чтобы нанять адвоката.





- 3 апреля состоится суд по иску администрации. У Александры Ивановны нет денег, чтобы отстоять свои права в законном порядке. Да и сами эти разбирательства несут большую угрозу. У неё и так давление и сердце пошаливает, а здесь ещё такие переживания, - добавила одна из женщин, взявших шефство над пожилой волжанкой.

По словам соседей, пенсионерке больше всего обидно отношение государства к ней. Она всю жизнь проработала на благо отечества, да, к сожалению, в старости ей пришлось пожить в довольно тяжёлых условиях, но во многом она к ним уже привыкла. Пожилая женщина не может понять, почему же сейчас, когда её дом признан аварийным и она официально имеет право на помощь государства, для чего её заставляют съехать из обустроенной комнаты в разрушенную, да ещё и в точно таком же общежитии, которое через год-два будет также признано аварийным.

Примечательно, что чиновники администрации Волжского придерживаются другой точки зрения. В исковом заявлении специалисты указывают на то, что переселение пенсионерки носит временный характер. Кроме того, 25 февраля 2025 года в предоставляемой комнате был произведён осмотр, по итогу которого комиссия приняла решение о том, что жилплощадь технически исправна и отвечает всем предъявляемым законодательством требованиям.

Как это вяжется с реальностью жильцы принудительно расселяемого общежития не понимают. Точно также они не понимают, почему муниципалитет продолжает выкручивать руки пенсионерам, инвалидам и матерям одиночкам, предоставляя им очевидно неблагоустроенное жильё, отвечающее санитарным нормам. И происходит это несмотря на то что СУ СК России по Волгоградской области уже проводит проверку по факту массового нарушения прав волжан при расселении.





- 21 марта были с Александрой Ивановной в прокуратуре. В её интересах подали заявление с просьбой к прокурору Волжского защищать её права на предстоящем судебном заседании. Надеемся, что хотя бы ему удастся остановить этот беспредел, - добавила соседка женщины.

Напомним, ранее редакция ИА «Высота 102» неоднократно сообщала о судьбе признанного аварийным и разрушающегося в Волжском общежития по адресу пр. Ленина, д. 76. В начале марта другая жительница дома Анастасия Моченова поделилась видеозаписью, на которой зафиксировано состояние предложенного ей маневренного фонда. Сооружение по адресу ул. Молодёжная, д. 25, куда ей предписано было съехать, обладает всеми признаками аварийности. По мнению женщины, проживать в нём не менее опасно для жизни, чем в её родном общежитии. Позже ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

Фото и видео: жильцы расселяемого общежития