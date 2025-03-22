Нелегалов и уголовников искали силовики в ночном Волгограде

В Волгограде полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели ночной рейд. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, правоохранители проверяли лиц, нарушающих миграционное законодательство, а также находящихся в розыске. Также проверялись несовершеннолетние, которые оказались в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей.





Нелегалов и уголовников силовики искали в Ворошиловском районе Волгограда. По итогам рейда в местный отдел полиции было доставлено 46 человек. На них сотрудниками правоохранительных органов составлены административные протоколы.

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области