На юге Волгоградской области 22 марта открылся сезон охоты на птиц

Сегодня, 22 марта, на юге Волгоградской области начинается весенний сезон охоты на птиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, добывать боровую и водоплавающую дичь можно на территории охотничьих угодий Быковского, Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суровикинского, Чернышковского районов.

На севере Волгоградской области охота на птиц будет открыта с 29 марта. Охотничий сезон в южных районах будет проходить до 31 марта, а в северных - до 7 апреля.

Кроме того, с 22 марта разрешается добыча селезней уток из укрытия с использованием живых подсадных уток. Разрешение будет действовать 30 дней. Норма добычи составляет не более 5 гусей и 7 селезней.