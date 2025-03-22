



Жители Дзержинского района Волгограда массово жалуются на пыль, которая летит в их дома и душит, поднимаясь с дорог. По словам волгоградцев, с зимы коммунальные службы ни разу не обслуживали магистрали, кроме центральных. В итоге, с сожалением констатируют горожане, по обочинам дорог образовались полуметровые наносы.

– Впервые в этом году наблюдаем такую, извините, «дисфункцию» у наших городских властей. Город стоит по уши в грязи, хотя весна, как мы все знаем, началась еще в марте и уже давным-давно все просохло и можно смело вычищать и выгребать пылищу. Но нет, коммунальщики Волгограда, если верить телеграм-каналу мэрии, с большим энтузиазмом натирают лишь остановки. Но как им быть чистыми, если на самих дорогах – грязь по полметра? Да дорог-то уже и не видно под ней, – негодуют жители Волгограда.





Показывая фотографии дороги на ул. Хорошева, волгоградцы, проживающие в частном секторе вдоль магистрали, замечают – несмотря на весну и желание дышать свежим воздухом, из-за уличной грязи и пыли им приходится держать окна закрытыми.

– А попробуйте, господа чиновники, прогуляться по Хорошева, как это делают многие пенсионеры, которым нужно и в аптеку сходить, и до местного магазина. Надолго хватит здоровья ваших легких? – продолжают горожане.









В поселке Ангарском жители улицы Нильской давно махнули рукой на чиновников районной администрации и простились с мечтой когда-нибудь избавиться от грязи на местной дороге. Сравнительно новая и отремонтированная за счет бюджета проезжая часть уже несколько лет обрастает землей с обочин.

– Уже года два в мэрии обещают почистить дорогу, но, видимо, силы и средства нужны колоссальные, чтобы сгрести грязь с пятисотметрового участка улицы. Так прямо и скажем - для главы района Тацего задача эта не по плечу. Вот только вопрос - а на кой нужно было ремонтировать дорогу, если она все равно «погибает» в неравной схватке с грязью? Что до нас, то мы просто ждем исполнения обещаний и задыхаемся в дорожной пыли, – пессимистично рассуждают жители Волгограда.

В ответ на запрос ИА «Высота 102», когда же коммунальщики наконец свернут с центральных дорог на заросшие грязью второстепенные, в мэрии сообщили следующее:

– В рамках стартовавшего месячника по благоустройству во всех районах будут проведены работы по очистке территорий от мусора, включая указанные в вашем запросе адреса, – цитата.

Фото: читатели ИА «Высота 102»