Общество

Форум «Образование 2025» открыл новые горизонты для молодых специалистов

Общество 20.03.2025 14:05 Реклама
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20.03.2025 14:05 Реклама

В Волгограде с 19 по 21 марта проходит ежегодный Волгоградский образовательный форум «Образование 2025». Форум объединил учащихся, их родителей, абитуриентов и профессионалов образовательной сферы, став ключевым событием для тех, кто заинтересован в успешном обучении и построении карьеры.

Одним из активных участников форума стала компания ООО «Виво Маркет». Специалисты отдела HR компании приняли участие в заочной части программы форума, где поделились информацией о преимуществах работы в «Виво Маркет» и представили компанию как привлекательного работодателя.

— Участие в Волгоградском образовательном форуме — это важная часть нашей стратегии по поддержке и развитию молодого поколения. Мы верим, что будущее начинается с осознанного выбора профессии и здорового образа жизни. Благодаря таким мероприятиям, мы можем не только поделиться ценностями нашего бренда, но и вдохновить молодежь на достижение успеха в карьере и личной жизни, — отметил Роман Ковалев, глава компании «Виво Маркет».

В деловой части форума команда HR вместе с «Виво Университетом» организовала сессию на тему «Как пройти собеседование на работу, учитывая собственный психотип». Участникам были предложены практические советы по подготовке к интервью, а также методики самопрезентации перед потенциальными работодателями. Сессия помогла участникам лучше понять свои сильные стороны и эффективно использовать их в поиске работы.

Также, команда «Виво» провела яркую интерактивную программу в рамках концертной части форума. Ведущие популярного телеграм-канала «Дрим Клуб» — Федя и Марина — провели увлекательное шоу, посвященное здоровому питанию и миссии компании «Виво». Программа включала элементы квизов и конкурсов, что позволило школьникам глубже погрузиться в тему правильного образа жизни и важности здорового питания. Активные игры и призовые задания сделали мероприятие незабываемым и полезным для всех участников.

Участие компании «Виво Маркет» в Волгоградском образовательном форуме стало важным этапом в продвижении ценностей здорового образа жизни среди молодежи и формировании положительного имиджа компании как социально ответственного работодателя.

Напомним, что Волгоградский образовательный форум — это масштабное мероприятие, которое включает в себя: единый день открытых дверей учебных заведений Волгоградской области, других регионов РФ и Республики Беларусь. На нем представлены ведущие вузы, ключевые колледжи и техникумы Волгограда. Участники форума могут принять участие в открытых уроках и презентациях учебных заведений, а также получить информацию о возможностях дополнительного образования, самореализации молодежи и раскрытии её потенциала.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226, erid: F7NfYUJCUneRHUdeNNe3

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