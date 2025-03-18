Сотрудники Россельхознадзора выявили в Николаевском районе Волгоградской области молочную продукцию сомнительного качества, передает V102.RU.

- Установлено, что на площадке хозяйствующего субъекта осуществлено оформление производственных сертификатов на сметану (5 кг) и творог (6 кг) без указания сырья из которого она изготовлена, - сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Данное нарушение, как пояснили специалисты, нарушает прослеживаемость продукции при производстве и может привести к выпуску в оборот некачественной продукции животного происхождения.

Производственные сертификаты аннулированы. Производителю объявлено предостережение.

Фото из архива V102.RU