Общество 18.03.2025 12:59 Реклама
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18.03.2025 12:59 Реклама
Предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий не только развивает промышленность, осваивая крупнейшее месторождение калийных солей на юге Волгоградской области, но и меняет социальный облик города Котельниково. В то время, как в большинстве населенных пунктов области демографическая ситуация остается сложной, в самом южном городе региона отмечается положительная динамика: строятся новые дома, открываются детские сады, а улицы наполняются детским смехом.
В 2024 году численность сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината увеличилась на 21%. За последние годы предприятие привлекло сотни специалистов со всей страны, обеспечивая их не только работой, но и комфортными условиями для жизни. Семьи новоприбывших работников получают жилье комфорт-класса, а дети – возможность расти в современном, развивающемся и благоустроенном городе.
Высокий уровень социальных гарантий и стабильность на предприятии напрямую влияет на демографию. Каждый год в семьях работников комбината появляется порядка 120 новорожденных, и этот показатель продолжает расти.
ЕвроХим-ВолгаКалий активно инвестирует в развитие социальной инфраструктуры города, создавая комфортную среду для жизни. Предприятие строит современные жилые комплексы с благоустроенными дворами и детскими площадками, новые детские сады и образовательные учреждения, места для семейного отдыха, развивает спортивную инфраструктуру и организовывает культурные и семейные мероприятия, объединяющие жителей города.
– Демографический рост в городе Котельниково – это не случайность, а результат целенаправленной работы, направленной на развитие региона и благополучие его жителей, – отметил директор по персоналу Иван Коляда. – Благодаря ЕвроХим-ВолгаКалию Котельниково растет, развивает и расширяет свои территории, становясь не только промышленным центром, но и городом возможностей, где комфортно жить, работать, растить, обучать детей и обеспечивать их устойчивым будущем на современном горно-обогатительном комбинате.
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneRHUX8LXvK
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