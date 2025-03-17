



В Волгограде прокуратура утвердила обвинение в отношении местного жителя, пытавшегося с ножом проникнуть в лицей №3. Как сообщает ИА «Высота 102», 52-летнему мужчине грозит принудительное лечение.

- 25 декабря 2024 года примерно в 11 часов 30 минут фигурант уголовного дела в состоянии наркотического опьянения, находясь рядом с одним из образовательных учреждений Тракторозаводского района Волгограда, беспричинно угрожал ножом прохожим, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

После задержания у мужчины были обнаружены наркотики, а впоследствии эксперты подтвердили наличие у него психического заболевания, из-за которого он не может осознавать последствия своих действий и в полной мере отвечать за них.

Отметим, волгоградец обвиняется в хулиганстве, а также незаконном хранении наркотических средств. Гособвинение требует применить к мужчине принудительные меры медицинского характера. Точку в деле предстоит поставить Дзержинскому районному суду Волгограда. Ожидать вердикта обвиняемый будет под стражей.