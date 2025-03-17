Старт большому субботнику дал Андрей Бочаров

Общество 17.03.2025 11:48
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17.03.2025 11:48
Вопросы подготовки и проведения мероприятий в рамках программы к 80-летию Великой Победы, а также большой уборки территорий муниципалитетов обсудили сегодня, 17 марта, в администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров напомнил, что до 9 мая, Дня Великой Победы, остается меньше двух месяцев. В регионе продолжается подготовка к этому событию в рамках плана, синхронизированного с федеральной программой, которая включает торжественные и праздничные мероприятия, направленные на поддержку участников и ветеранов Великой Отечественной войны, сохранение исторической правды, сбережение и увековечение исторической памяти о защитниках Отечества. Глава региона отметил, что особое внимание уделяется вопросам обеспечения комплексной безопасности.
В связи с этим губернатор поручил до 1 апреля 2025 года актуализировать на муниципальном и региональном уровнях все намеченные мероприятия. В ближайшее время эти вопросы обсудят на заседании регионального оргкомитета по подготовке к 80-летию Великой Победы.
Также Андрей Бочаров поручил организовать работу по приведению в порядок после зимнего периода территорий муниципальных образований Волгоградской области, в том числе с учетом проведения мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, и погодных условий.
Фото администрации Волгоградской области
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