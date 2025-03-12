



В Росреестре рассказали дачникам, какие постройки не требуют регистрации. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, в список вошли постройки, которые не имеют прочной связи с землей и подлежат перемещению без несоразмерного ущерба сооружения.

В него вошли: уличные душевые кабины и туалеты, бани и сараи, а также теплицы и различные сооружения, которые не являются жилыми.

В пресс-службе Росреестра также подчеркнули, что обязательной регистрации требуют здания, которые относятся к капитальным постройкам и имеют фундамент.