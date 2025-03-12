На севере Волгоградской области развели понтонный мост из-за паводка

Общество 12.03.2025 08:28
0
12.03.2025 08:28
В Руднянском районе Волгоградской области перекрыт проезд через реку Медведица. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию района, разведен понтонный мост, обеспечивающий жителям короткое транспортное сообщение с Камышиным. Сооружение находится на подъезде от автодороги «Жирновск-Рудня-Вязовка-Михайловка-Кумылженская-Вешенская» к селу Егоровка.
Мост разбирается ежегодно на время паводка. После прохождения бурных весенних вод его соберут снова. До этого времени проезд будет осуществляться по существующим автомобильным дорогам через Жирновск.
Фото Подслушано Рудня VK.com
В Волгограде стоимость квартиры на «вторичке» стала вдвое дороже частного дома12.03.2025 12:56
Общество 12.03.2025 12:56
В Волгограде у аграрного университета заметили красный Ferrari за 17 млн рублей12.03.2025 12:26
Общество 12.03.2025 12:26
Волгоградским дачникам рассказали, какие постройки не требуют регистрации12.03.2025 11:42
Общество 12.03.2025 11:42
Волгоградец перечислил на «безопасный счет» 4,5 млн рублей12.03.2025 11:26
Общество 12.03.2025 11:26
Под Волгоградом сотни рыбаков штурмуют Камышинский залив из-за чехони12.03.2025 11:16
Общество 12.03.2025 11:16
Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредиты12.03.2025 10:13
Общество 12.03.2025 10:13
На волгоградском предприятии обнаружили 261 кг странной форели12.03.2025 10:02
Общество 12.03.2025 10:02
В Волгоградской области ожидают рекордные +2312.03.2025 08:56
Общество 12.03.2025 08:56
Бойца с позывным «Тринадцатый» похоронят в Волгоградской области12.03.2025 08:08
Общество 12.03.2025 08:08
Прогреть, пробудить и удобрить: волгоградским дачникам раскрыли тайны урожайных грядок12.03.2025 07:50
Общество 12.03.2025 07:50
Под Волгоградом оштрафовали любителя зимней рыбалки из-за перебора жерлиц12.03.2025 07:02
Общество 12.03.2025 07:02
Волгоградцам разрешили садиться в поезд без справок11.03.2025 21:31
Общество 11.03.2025 21:31
Жители двух пятиэтажек в Волгограде тонут в кипятке11.03.2025 21:13
Общество 11.03.2025 21:13
Алиментщик из Волгоградской области исправился после 10-часовой вахты в ЖКХ11.03.2025 20:48
Общество 11.03.2025 20:48
В Волгоградской области похоронят 28-летнего мобилизованного Вадима Головырина11.03.2025 20:14
Общество 11.03.2025 20:14