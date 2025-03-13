



Более 48 тысяч дачников в Волгоградской области перешли на прямые договоры. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте», только с начала этого года счета в энергокомпании открыли более полутора тысяч садоводов.

Такая схема расчетов за электроэнергию гарантирует дачникам прямую оплату и полную независимость от долгов СНТ или проблем соседей. Позаботиться о заключении прямых договоров рядовым членам и руководству товариществ необходимо до начала сезона. При этом существуют варианты, о которых подробно рассказали энергетики.

— Самое простое решение – передача сетевого хозяйства в руки профессионалов, то есть сетевой компании. После этого старые опоры ЛЭП и изношенные трансформаторы заменяются за счет тарифных средств. Принять решение о безвозмездной передаче сетевого хозяйства должно общее собрание товарищества. Есть и альтернативный вариант, когда массовый переход на прямые договоры в СНТ состоялся, но сетевая компания еще, что называется, не зашла на объект, – это передача сетей муниципальным образованиям, – сообщили в энергокомпании. — Со своей стороны мы консультируем дачников по подготовке пакета документов, необходимых для инвентаризации сетевого хозяйства и передачи его в муниципальную собственность.

Накануне дачного сезона, когда начинаются общие собрания садоводов, дачникам советуют рассмотреть все возможности по организации учета электроэнергии в СНТ, недопущению роста долгов и взиманию с членов СНТ непрозрачных поборов. Кроме того, установка нового оборудования позволит отслеживать и оперативно пресекать несанкционированные подключения к сети и как следствие, серьезно сократить объемы потерь в сетях.

Фактически дачники будут платить только по тому объему потребления, который фиксируют их счетчики. Поэтому на этот способ расчетов переходит все больше СНТ, которые решили покончить со всевозможными дополнительными сборами «на потери электроэнергии».

Фото: архив V102.RU