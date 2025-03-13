Общество

Чтобы огурцы не засохли: дачники Волгограда массово заключают прямые договоры с энергетиками

Общество 13.03.2025 09:20
0
13.03.2025 09:20


Более 48 тысяч дачников в Волгоградской области перешли на прямые договоры. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте», только с начала этого года счета в энергокомпании открыли более полутора тысяч садоводов. 
Такая схема расчетов за электроэнергию гарантирует дачникам прямую оплату и полную независимость от долгов СНТ или проблем соседей. Позаботиться о заключении прямых договоров рядовым членам и руководству товариществ необходимо до начала сезона. При этом существуют варианты, о которых подробно рассказали энергетики.
— Самое простое решение – передача сетевого хозяйства в руки профессионалов, то есть сетевой компании. После этого старые опоры ЛЭП и изношенные трансформаторы заменяются за счет тарифных средств. Принять решение о безвозмездной передаче сетевого хозяйства должно общее собрание товарищества. Есть и альтернативный вариант, когда массовый переход на прямые договоры в СНТ состоялся, но сетевая компания еще, что называется,  не зашла на объект, – это передача сетей муниципальным образованиям, – сообщили в энергокомпании. — Со своей стороны мы консультируем дачников по подготовке  пакета документов, необходимых  для инвентаризации сетевого хозяйства и передачи его в муниципальную собственность.
Накануне дачного сезона, когда начинаются общие собрания садоводов, дачникам советуют рассмотреть все возможности по организации учета электроэнергии в СНТ, недопущению роста долгов и взиманию с членов СНТ непрозрачных поборов. Кроме того, установка нового оборудования позволит отслеживать и оперативно пресекать несанкционированные подключения к сети и как следствие, серьезно сократить объемы потерь в сетях. 
Фактически дачники будут платить только по тому объему потребления, который фиксируют их счетчики. Поэтому на этот способ расчетов переходит все больше СНТ, которые решили покончить со всевозможными  дополнительными сборами «на потери электроэнергии». 
Фото: архив V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.03.2025 10:06
Общество 13.03.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2025 10:03
Общество 13.03.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2025 09:29
Общество 13.03.2025 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2025 09:23
Общество 13.03.2025 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2025 09:04
Общество 13.03.2025 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2025 08:40
Общество 13.03.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2025 08:24
Общество 13.03.2025 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2025 07:28
Общество 13.03.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 23:57
Общество 12.03.2025 23:57
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 21:29
Общество 12.03.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 20:05
Общество 12.03.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 19:19
Общество 12.03.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 18:55
Общество 12.03.2025 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 18:06
Общество 12.03.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 16:43
Общество 12.03.2025 16:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:06
МЧС запретило волгоградцам сбивать беспилотники подручными средствамиСмотреть фотографии
10:03
На западе Волгограда началось строительство нового трубопроводаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде в Великий пост резко подорожала свеклаСмотреть фотографии
09:29
Андрей Бочаров поручил досрочно открыть пожароопасный сезон из-за жаркой погодыСмотреть фотографии
09:23
Небо над Волгоградом вновь открыли для самолетовСмотреть фотографии
09:20
Чтобы огурцы не засохли: дачники Волгограда массово заключают прямые договоры с энергетикамиСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде финальный участок 1-й Продольной остался без проектаСмотреть фотографии
08:40
Росавиация снова закрыла аэропорт Волгограда 13 мартаСмотреть фотографии
08:24
РПН: в Волгоградской области проснулись клещиСмотреть фотографии
07:28
Изъяли крылья и ребра: «Светофор» проиграл Роспотребнадзору в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
07:13
Гандболистки «Динамо-Синары» 13 марта сыграют в гостях с «Университетом»Смотреть фотографии
06:53
Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режимеСмотреть фотографии
23:57
Росавиация: в аэропорту Волгограда введены временные ограниченияСмотреть фотографии
21:38
В Волгограде и области «успокоились» цены на бензинСмотреть фотографии
21:29
В ЦПКиО Волгограда начали строить закрытый тирСмотреть фотографии
21:17
ЦБ предложил разрешить инвесторам вкладывать в криптовалютыСмотреть фотографии
20:45
Кусочек свежего газона «Волгоград Арены» показали болельщикамСмотреть фотографии
20:05
Ростехнадзор нашел ворох проблем в замерзавшем зимой волгоградском хутореСмотреть фотографии
19:19
Первый канал снял в Волгограде передачу «Играй, гармонь любимая!»Смотреть фотографии
19:12
Эксперты объяснили рекордный прирост мигрантов в России ужесточением законовСмотреть фотографии
18:55
Полное лунное затмение 14 марта будет скрыто от волгоградцевСмотреть фотографии
18:18
Львова-Белова в Александро-Невском соборе попробовала себя в роли звонаряСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Ошибки и грунтовые воды: власти назвали причину срыва реконструкции водовода в КотовоСмотреть фотографии
18:06
МЧС России предупредило волгоградских рыбаков о ледовых ловушкахСмотреть фотографии
17:51
Рыбак утонул в пруду в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:16
Волгоградец сравнил экс-жену с животными и поплатилсяСмотреть фотографии
16:43
Волгоградский облсуд передал участникам СВО спальные мешки, антенны и генераторыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
Волгоградские пруды-испарители облюбовали сотни тысяч перелетных птицСмотреть фотографии
16:07
Рост расходов жителей на коммуналку в 2025 году заметил ВолгоградстатСмотреть фотографии
15:55
В России протестируют сервис по самозапрету покупок на маркетплейсахСмотреть фотографии
 