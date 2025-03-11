Сняты ограничения на полеты в аэропортах Москвы, Нижнего Новгорода и Ярославля

Росавиация сняла ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна), передает V102.RU.
- В 09:15 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - сообщил представитель Росавиации.
Небо над аэропортами закрывали минувшей ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее Минобороны сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских БПЛА, в том числе над территорией Московской области.