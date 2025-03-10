Общество

Две УК в Волгоградской области лишатся лицензий в апреле

Общество 10.03.2025 20:25
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10.03.2025 20:25


Две управляющие компании, работающие в Городищенском и Фроловском районах Волгоградской области, в положенный срок не обратились за продлением лицензий. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госжилнадзор, в управлении ООО «УК «Новорогачинская» из Городищенского района и ООО «ЖКХ Заречный» из Фролово находятся 33 многоквартирных дома. 

В ведомстве пояснили, что лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами выдается сроком на 5 лет. Подавать заявление на продление действия документа необходимо не ранее 60 рабочих дней и не позднее 45 рабочих дней до  истечения срока действия лицензии через Единый портал государственных услуг.

Однако в установленный срок таких заявлений от компаний не поступило. У данных УК лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами действуют до 21 апреля 2025 года.

После истечения срока действия лицензий УК продолжат управлять домами, пока собственники не выберут новую, или пока муниципалитет не проведет открытый конкурс. 

Ранее, напомним, сообщалось о намерении Госдумы внести корректировки в Жилищный кодекс РФ, которыми предполагается введение нормы о прекращении действия лицензии УК по решению лицензионной комиссии. Такое решение можно будет оспорить только в суде. 

Также законодатели намерены утвердить еще одно новшество - если управляющая организация обращается за получением лицензии и при этом срок действия прежнего документа истек и не был продлен, то соискатель уже не вправе претендовать на новую. 

 

Фото V102.RU

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