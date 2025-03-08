



8 марта в Волгограде состоится церемония прощания с известным театральным критиком и драматургом Галиной Беспальцевой. Как сообщает ИА «Высота 102», деятель культуры будет похоронена в Дзержинском районе на территории Димитриевского кладбища.

- Церемония прощания с Галиной Беспальцевой состоится в субботу, 8 марта, в 14:00 в поминальном зале Димитриевского кладбища (улица Карла Либкнехта, 2-А), - сообщили в Волгоградском театре юного зрителя.

Напомним, драматург скончалась 3 марта на 79-м году жизни. Более 50 лет она проработала в Волгоградском ТЮЗе. Долгое время она заведовала литературной частью, а последние несколько лет работала в отделе по связям с общественностью. В 2020 году в честь 50-летия театра вышла в свет книга Галины Беспальцевой, посвящённая истории Волгоградского театра юного зрителя.