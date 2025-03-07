Дежурный Ан-26 для спасателей планируют разместить в Волгограде

Объявлен электронный аукцион на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства самолета Ан-26 с местом дислокации в Волгограде, сообщает V102.RU.

Заказчиком выступает ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Начальная стоимость контракта указана в сумме 161,9 миллиона рублей.

- ПСВС выставляется на дежурство в месте дислокации Волгоград ежедневно круглосуточно с 01.05.2025 по 30.04.2027. Проведение совместных учений и тренировок согласно планам ФКУ, - поясняется в технической документации.

Отметим, что ранее аналогичный аукцион на эти же даты объявлялся по вертолету Ми-8, но он был признан несостоявшимся.

Дежурное воздушное судно, как поясняется, будет задействовано для выполнения дежурными экипажами тренировочных полетов и участию в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами в Южной зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей.

Фото: МЧС России