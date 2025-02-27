Волгоградец накопил многотысячную задолженность, занизив показания счетчика

Общество 27.02.2025 09:31
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27.02.2025 09:31
Житель Среднеахтубинского района накопил свыше 87 тысяч рублей задолженности, обнаруженной после проверки счетчика на принадлежащем ему объекте недвижимости в поселке Колхозная Ахтуба. Актом контрольных мероприятий было зафиксировано, что показания, переданные им в энергосбытовую компанию, намного ниже тех, которые показывал прибор учета.
— Более трех месяцев оплаты скрытого объема электроэнергии от гражданина не поступало. Он был предупрежден об отключении за долги, но и это, как и ввод ограничений спустя два месяца, на него не повлияло. Дело было передано в суд. Исполнение судебного решения о взыскании задолженности также пришлось проводить в принудительном порядке. Специалисты службы по работе с дебиторской задолженностью передали документы в районный отдел службы судебных приставов,— пояснили в ПАО «Волгоградэнергосбыт». — В результате, был выявлен счет, принадлежащий ИП должника, с которого в январе 2025 года сумма задолженности взыскана в полном объеме.
Требование своевременной оплаты потребленного энергоресурса – не прихоть энергосбытовой организации. Отвлечение денежных средств из сферы энергетики особенно в осенне-зимний сезон повышенных нагрузок способно сказаться на финансировании надежности энергоснабжения. Это создает риски увеличения аварийности и длительности отключений, напрямую угрожая интересам добросовестных потребителей.
Кроме того, затягивание с оплатой долга ведет к его увеличению – помимо самой суммы долга впоследствии придется оплатить и судебные издержки, которые с сентября 2024 года значительно выросли.
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