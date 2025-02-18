Волгоградский оператор питания подвел итоги ежегодного масштабного опроса среди школьников, целью которого было изучение мнений учащихся о качестве питания в школьных столовых. Исследование проводилось специалистами отдела маркетинга компании ООО «Виво Маркет». В нем приняли участие почти 20 тысяч учеников 1-11 классов из пяти районов города.

— Такие исследования играют ключевую роль в понимании потребностей школьников и позволяют нам совершенствовать нашу работу, делая ее максимально комфортной и полезной для детей, — отметил глава компании «Виво» Роман Ковалев.

Результаты опроса показали, что большинство школьников довольны ассортиментом блюд в столовых, оценивая его на 4 балла из 5. Младшие школьники предпочитают чай с сахаром (44%) и плов из птицы (38%) на завтрак, а на обед — котлеты нежные (30%) и макароны отварные (26%). Старшеклассники чаще выбирают горячие мясные блюда (41%) и картофельное пюре (18%).

Более 80% учеников удовлетворены вкусом блюд, а 90% считают цены в столовой приемлемыми. Около 70% школьников отмечают интересный и разнообразный ассортимент блюд в школьной столовой. Однако более половины старшеклассников жалуются на очереди в столовых, при этом школьники дали положительную оценку работе сотрудников столовых и условиям в помещениях.

— Индекс потребительской лояльности (NPS) показал значительное улучшение по сравнению с прошлым годом. Он вырос на 18%, — сказал Роман Ковалев, — это хороший показатель, но компания будет и дальше работать над улучшением качества услуг.

Ежегодные опросы, проводимые компанией «Виво Маркет», помогают специалистам компании разработать и внедрить в школьное меню новые предложения по здоровому и актуальному питанию для детей. И как следствие, способствуют повышению востребованности школьного питания и прививают детям привычку питаться правильно.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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