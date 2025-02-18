Ордена Мужества передали родным погибших на СВО волжан

- рядовой Тельман Автандилян,
- рядовой Константин Глебов,
- рядовой Александр Зотов,
- рядовой Анатолий Иркналиев,
- рядовой Юрий Мызников,
- рядовой Алексей Строков,
- младший сержант Сагын Алипов,
- сержант Александр Зуб,
- сержант Александр Коврыга,
- старший сержант Юрий Кельдюшев.
Общество 18.02.2025 16:33
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18.02.2025 16:33
Сегодня, 18 февраля, родственникам 10-ти погибших в зоне спецоперации волжан передали государственные награды – ордена Мужества. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, в церемонии передачи наград приняли участие представители мэрии, военкомата и общественных организаций.
В ДК «Волгоградгидрострой» собрались родители, жены и дети волжан, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции на Украине.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в ходе спецоперации, орденами Мужества посмертно награждены:
Память погибших почтили минутой молчания.
Фото администрации Волжского
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