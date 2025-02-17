Общество

Волгоградцы увидят столпотворение спутников Илона Маска

Общество 17.02.2025 08:09
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17.02.2025 08:09


В ближайшие дни у волгоградцев, как и у других жителей планеты, появится возможность вновь наблюдать завораживающую картину в ночном небе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ресурса Starwalk.space, SpaceX, компания, принадлежащая Илону Маску, 15 февраля отправила на орбиту очередную партию из 21 спутника. Кроме того, 19 февраля планируется запустить еще 23 спутника, а 21 февраля – еще 20.  
Спутники двигаются в космосе цепочкой и, как правило, привлекают внимание – в первые дни после запуска они выглядят, как поезд из ярких огней.
Подобные картины волгоградцы ранее уже наблюдали. Некоторые раньше принимали их за неопознанные летающие объекты. Но запуски «поездов Илона Маска» сейчас происходят так часто, что к этому уже все постепенно привыкают.


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