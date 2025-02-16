С лютых морозов начнется рабочая неделя в Волгоградской области

Фото V102.RU (архив)
Общество 16.02.2025 21:30
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16.02.2025 21:30
Фото V102.RU (архив)
В Волгоградской области новая рабочая неделя начнется с трескучих морозов и небольшого снега. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, правда, осадки обойдут стороной областной центр. Волгоградцам обещают только гололед и мороз. Днем в городе-герое в первой половине недели ожидается около -6 градусов мороза, ночью температура может опускаться до -13 градусов.В северо-западных и северных районах Волгоградской области к уже выпавшему снегу прибавится свежий. Но морозы в районах региона будут посерьезнее. Местами столбик термометра ночью может упасть до -23 градусов. Днем будет теплее – от -7 до -12 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице, тумане и изморози в районах области.
Фото V102.RU (архив)
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