Общество

С лютых морозов начнется рабочая неделя в Волгоградской области

Общество 16.02.2025 21:30
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16.02.2025 21:30


В Волгоградской области новая рабочая неделя начнется с трескучих морозов и небольшого снега. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, правда, осадки обойдут стороной областной центр. Волгоградцам обещают только гололед и мороз. Днем в городе-герое в первой половине недели ожидается около -6 градусов мороза, ночью температура может опускаться до -13 градусов.
В северо-западных и северных районах Волгоградской области к уже выпавшему снегу прибавится свежий. Но морозы в районах региона будут посерьезнее. Местами столбик термометра ночью может упасть до -23 градусов. Днем будет теплее – от -7 до -12 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице, тумане и изморози в районах области.

Фото V102.RU (архив)

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