Оттепель в Сретение, по народным приметам, это признак скорого наступления весны. А пасмурный день обещает сильный мороз 24 февраля.
Общество 16.02.2025 07:32
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16.02.2025 07:32
Оттепель в Сретение, по народным приметам, это признак скорого наступления весны. А пасмурный день обещает сильный мороз 24 февраля.
Накануне, 15 февраля, православные отмечали один из главных праздников – Сретение господне. Этот день считался встречей зимы с весной, а погода 15 февраля предсказывала, что ожидать в ближайшие несколько месяцев, сообщает ИА «Высота 102».Похоже действительно, 15 февраля в регионе зима попыталась встретиться с весной. Еще утром в области держался мороз, однако после обеда температура резко поднялась, к тому же на севере началась снежная метель. А метель с вьюгой на Сретение, как подмечали наши предки, предсказывает плохой урожай. Тёплый и солнечный день – это признак ранней весны, а снегопад в Сретение Господне предвещает сырую, слякотную весну. Если в Сретение ударит мороз – март будет холодным.
Оттепель в Сретение, по народным приметам, это признак скорого наступления весны. А пасмурный день обещает сильный мороз 24 февраля.
Но есть надежда, что в этом году в регионе будет хороший урожай фруктов. Это предсказывает ветреная погода 15 февраля. Капель в Сретение считалась верной приметой хорошего урожая пшеницы. А вот иней на деревьях в Сретение указывал на хороший урожай картофеля.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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