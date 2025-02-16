



Накануне, 15 февраля, православные отмечали один из главных праздников – Сретение господне. Этот день считался встречей зимы с весной, а погода 15 февраля предсказывала, что ожидать в ближайшие несколько месяцев, сообщает ИА «Высота 102». Накануне, 15 февраля, православные отмечали один из главных праздников – Сретение господне. Этот день считался встречей зимы с весной, а погода 15 февраля предсказывала, что ожидать в ближайшие несколько месяцев, сообщает ИА «Высота 102».

Но есть надежда, что в этом году в регионе будет хороший урожай фруктов. Это предсказывает ветреная погода 15 февраля. Капель в Сретение считалась верной приметой хорошего урожая пшеницы. А вот иней на деревьях в Сретение указывал на хороший урожай картофеля. Но есть надежда, что в этом году в регионе будет хороший урожай фруктов. Это предсказывает ветреная погода 15 февраля. Капель в Сретение считалась верной приметой хорошего урожая пшеницы. А вот иней на деревьях в Сретение указывал на хороший урожай картофеля.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Похоже действительно, 15 февраля в регионе зима попыталась встретиться с весной. Еще утром в области держался мороз, однако после обеда температура резко поднялась, к тому же на севере началась снежная метель. А метель с вьюгой на Сретение, как подмечали наши предки, предсказывает плохой урожай. Тёплый и солнечный день – это признак ранней весны, а снегопад в Сретение Господне предвещает сырую, слякотную весну. Если в Сретение ударит мороз – март будет холодным.Оттепель в Сретение, по народным приметам, это признак скорого наступления весны. А пасмурный день обещает сильный мороз 24 февраля.