Минтруд представил стандарты реабилитации участников СВО





Минтруд представил стандарты реабилитации для получивших ранение или заболевание участников специальной военной операции. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект, всего разработано восемь стандартов, регулирующих порядок предоставления протезно-ортопедической помощи, профориентации, социальной реабилитации и абилитации.

– Стандартизация реабилитационных услуг - важный этап в реализации закона о комплексной реабилитации. Пять направлений комплекса услуг, которые будут стандартизированы, уже определены. Следующий этап - внедрение стандартов. Представленные на обсуждение стандарты как раз ориентированы на участников СВО с инвалидностью. В стандартах будут только имеющие доказанную эффективность реабилитационные методики, – сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Отмечается, что при разработке стандартов по социально-бытовой, социально-психологической, социально-педагогической, социально-средовой реабилитации и абилитации; профессиональной ориентации; протезированию; ортезированию и слухопротезированию учитывались лучшие практики по реабилитации и абилитации участников СВО с инвалидностью целого ряда регионов.

– Как только мы утвердим стандарты, регионы смогут начинать поэтапно их внедрять. Уже сейчас нами предусмотрена поддержка регионов для развития реабилитационной инфраструктуры и подготовки специалистов, – добавил Котяков.

Переход на новые стандарты будет проходить поэтапно до 1 января 2030 года.

Напомним, также правительством разрабатывается план создания в регионах сети протезно-ортопедических реабилитационных центров. Доложить о результатах разработки предстоит заместителю председателя правительства РФ Татьяна Голикова до 1 марта 2025 года.