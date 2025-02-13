Под Волгоградом после пожара на пепелище нашли труп женщины





В Калачевском районе Волгоградской области труп женщины обнаружили после ликвидации пожара в дачном доме. Как сообщает V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, трагедия произошла утром 13 февраля в поселке Пятиморск.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 06:55. Уточняется, что к приезду пожарных небольшой дом был полностью охвачен пламенем.

– Пожарные подразделения 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 07:20. К сожалению, погибла 47-летняя женщина, - уточнили в региональном главке МЧС.

Причина пожара устанавливается.