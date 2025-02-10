Россельхознадзор предупредил волгоградцев о токсичной картошке





В Россельхозцентре предупредили волгоградцев об опасности картофеля. К отравлению, по данным специалистов, могут привести клубни с побегами – или, как их называют, «глазками».

Отметим, что ближе к весне в погребах многих жителей региона еще остаются запасы картофеля, и зачастую к концу февраля – началу марта на клубнях уже видны побеги. Можно ли употреблять проросший картофель в пищу? Отвечая на тот вопрос, в Россельхозцентре советуют обращать внимание на цвет кожуры.

– Если ростки длинные и многочисленные, это может быть признаком того, что картофель начал терять влагу и питательные вещества. В таком случае клубни могут стать мягкими и менее вкусными. Обратите внимание на цвет картофеля. Если кожура позеленела, это свидетельствует о повышенном содержании соланина — токсичного вещества, которое может вызвать отравление. Такой картофель лучше выбросить, – рекомендуют специалисты.

Уточняется, что выработке соланина способствует солнечный свет, поэтому запасенному на зиму картофелю лучше изначально устроить «темную». Не рекомендуется хранить овощ рядом с луком или яблоками, которые выделяют газы и ускоряют прорастание.