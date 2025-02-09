Общество

В Волгограде продают здание с «Перекрестком» за 320 млн рублей

Общество 09.02.2025 16:39
0
09.02.2025 16:39


В Волгограде продают здание, в котором планировалась гостиница, но в настоящее время на первом этаже которого функционирует «Перекресток». Как сообщает V102.RU со ссылкой на популярный сайт по продаже недвижимости, за двухэтажное сооружение площадью 2033 квадратных метров владелец хочет выручить 320 миллионов рублей.

Здание находится на улице Рокоссовского на пересечении с проспектом маршала Жукова.

— Год постройки 2018-й. Действующий арендный бизнес. Торговые помещения на 1-м этаже сданы в долгосрочную аренду под магазин «Перекресток». Административные помещения второго этажа также переданы в аренду под офис, возможно использовать под свой бизнес. На крыше здания расположена рекламная конструкция, земля в собственности, все необходимые коммуникации, высокий пешеходный и автомобильный поток, отличная транспортная доступность, доступ 24/7, — говорится в объявлении. 

Фото: Яндекс Карты

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.02.2025 16:47
Общество 09.02.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 15:30
Общество 09.02.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 14:35
Общество 09.02.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 14:14
Общество 09.02.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 13:40
Общество 09.02.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 13:00
Общество 09.02.2025 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 12:36
Общество 09.02.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 12:05
Общество 09.02.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 11:59
Общество 09.02.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 11:29
Общество 09.02.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 11:13
Общество 09.02.2025 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 10:07
Общество 09.02.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 09:38
Общество 09.02.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 09:25
Общество 09.02.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2025 08:53
Общество 09.02.2025 08:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:45
«Подо мной хрустит лед, а мне все равно»: спасатель - откровенно о гибели рыбаков и поиске экстримаСмотреть фотографии
16:47
Рекордные 10 тысяч зрителей собрала военная реконструкция под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде продают здание с «Перекрестком» за 320 млн рублейСмотреть фотографии
16:01
В поселке Волгоградской области двое пенсионеров отравились газом из-за вскипевшего чайникаСмотреть фотографии
15:30
Из Волгограда пустят прямые авиарейсы в Сочи и КалининградСмотреть фотографии
15:02
Волгоградский «Ротор» расстался с Евгением МухинымСмотреть фотографии
14:35
Пропавшую из стоматологии пенсионерку нашли мёртвой на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:14
Волгоградские врачи спасли вдохнувшего крошки печенья годовалого малышаСмотреть фотографии
13:40
«На улице такие ароматы лишь в мае»: в Волжском случился ажиотаж на выставке первоцветовСмотреть фотографии
13:33
В Госдуме задумались о сокращении рабочей неделиСмотреть фотографии
13:00
Трибуны под завязку: тысяча зрителей собрались на масштабную реконструкцию под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:36
Волгоградцев предупредили о романтичных мошенниках в преддверии 14 февраляСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде демонтировали 11 информационных конструкцийСмотреть фотографии
11:59
Космос, Султан, Севиль и Ыбрайым родились в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде пропадет ТВ-сигнал и радио 12 февраляСмотреть фотографии
11:13
В ЦПКиО Волгограда зажгли 2 тысячи бенгальских огнейСмотреть фотографии
10:43
Клюева взяла второе серебро на Кубке России по прыжкам в водуСмотреть фотографии
10:21
В Волжском вдребезги разбили авто бизнес класса стоимостью более 3 млнСмотреть фотографии
10:07
Реконструкторы со всей России проведут масштабную баталию под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:38
В Котово похоронили бойца из отряда «Бессмертный Сталинград»Смотреть фотографии
09:25
Большинство опрошенных волгоградцев не планируют отмечать День влюблённыхСмотреть фотографии
08:53
В аэропорту Волгограда задерживается восемь рейсовСмотреть фотографии
08:31
Нерадивого подрядчика расчистки Ахтубы подозревают в мошенничестве на 60 млн рублейСмотреть фотографии
07:20
Росавиация временно закрыла небо над ВолгоградомСмотреть фотографии
07:09
В Волжском аппаратчик подшипникового завода лишился пальцев левой рукиСмотреть фотографии
21:16
Путин поручил урезонить мошенников и телефонных террористов из УкраиныСмотреть фотографии
20:26
«Скидок точно не будет»: турагенты — о будущем туристического сезона после катастрофы в АнапеСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде сады разобьют на крышах зданий ЦПКиОСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде 10-летняя школьница отравилась угарным газомСмотреть фотографии
18:07
В Волжском два человека пострадали в жутком ДТП на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
 