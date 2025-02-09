В Волгограде продают здание с «Перекрестком» за 320 млн рублей





В Волгограде продают здание, в котором планировалась гостиница, но в настоящее время на первом этаже которого функционирует «Перекресток». Как сообщает V102.RU со ссылкой на популярный сайт по продаже недвижимости, за двухэтажное сооружение площадью 2033 квадратных метров владелец хочет выручить 320 миллионов рублей.

Здание находится на улице Рокоссовского на пересечении с проспектом маршала Жукова.

— Год постройки 2018-й. Действующий арендный бизнес. Торговые помещения на 1-м этаже сданы в долгосрочную аренду под магазин «Перекресток». Административные помещения второго этажа также переданы в аренду под офис, возможно использовать под свой бизнес. На крыше здания расположена рекламная конструкция, земля в собственности, все необходимые коммуникации, высокий пешеходный и автомобильный поток, отличная транспортная доступность, доступ 24/7, — говорится в объявлении.

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