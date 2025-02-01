Волгоград готовится к переименованию в Сталинград

Фото V102.RU (архив)
Общество 01.02.2025 12:24
0
01.02.2025 12:24
Фото V102.RU (архив)
Накануне празднования 82-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки «Волгоград» будут временно заменены на знаки «Сталинград». Об этом напомнили в администрации областного центра, передает ИА «Высота 102».
Знаки с наименованием «Сталинград» установят на въездах в город по федеральным трассам «Сызрань-Саратов-Волгоград» (ул. Шурухина), «Волгоград – Каменск-Шахтинский» (ул. Неждановой), Р-22 «Каспий» (ул. Историческая), по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко) и ряде других.Напомним, по решению муниципальных властей в память о героическом прошлом Волгограда ему возвращается имя Сталинград 9 раз в году: 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»), 9 мая (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов), 22 июня (День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны), 23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией), 3 сентября (День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны), 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом) и 9 декабря (День Героев Отечества).
Фото V102.RU (архив)
Юг Волгограда 1 февраля станет центром сюрреализма01.02.2025 14:50
Общество 01.02.2025 14:50
В Волгограде провели памятную акцию у мемориалов воинам НКВД и пограничникам01.02.2025 11:48
Общество 01.02.2025 11:48
О гуляющем в родительских чатах фейке предупредили волгоградцев01.02.2025 11:43
Общество 01.02.2025 11:43
Андрей Бочаров почтил память сталинградских чекистов01.02.2025 11:20
Общество 01.02.2025 11:20
Волгоградцам назвали пять вакансий января зарплатой от 250 тыс. рублей01.02.2025 10:58
Общество 01.02.2025 10:58
В Волгограде почтили память героев Сталинградской битвы01.02.2025 09:23
Общество 01.02.2025 09:23
Синоптики пообещали волгоградцам туман и сырость в начале февраля01.02.2025 07:56
Общество 01.02.2025 07:56
Роспотребнадзор: очередной улов в Черном море оказался безопасным для пищи01.02.2025 07:18
Общество 01.02.2025 07:18
В Серафимовиче открыли памятник ветеранам боевых действий31.01.2025 21:17
Общество 31.01.2025 21:17
В Волгограде после ремонта открыт доступ к центральной лестнице Мамаева кургана31.01.2025 20:44
Общество 31.01.2025 20:44
В Волгограде с 1 февраля изменится маршрут автобусов №7э31.01.2025 20:16
Общество 31.01.2025 20:16
В Волгограде сквер Руднева благоустроят за 40 млн рублей31.01.2025 19:26
Общество 31.01.2025 19:26
Три неожиданных совета дал юрист волгоградцам, чтобы защитить себя от мошенников31.01.2025 19:02
Общество 31.01.2025 19:02
Почти 19 тыс. обращений: в Волгоградской области количество жалоб в ГЖИ поставило 11-летний рекорд31.01.2025 18:42
Общество 31.01.2025 18:42
В Волгоградской области осталось 18 участников Сталинградской битвы31.01.2025 18:01
Общество 31.01.2025 18:01