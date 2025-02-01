Волгоград готовится к переименованию в Сталинград





Накануне празднования 82-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки «Волгоград» будут временно заменены на знаки «Сталинград». Об этом напомнили в администрации областного центра, передает ИА «Высота 102». Накануне празднования 82-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки «Волгоград» будут временно заменены на знаки «Сталинград». Об этом напомнили в администрации областного центра, передает ИА «Высота 102».

Знаки с наименованием «Сталинград» установят на въездах в город по федеральным трассам «Сызрань-Саратов-Волгоград» (ул. Шурухина), «Волгоград – Каменск-Шахтинский» (ул. Неждановой), Р-22 «Каспий» (ул. Историческая), по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко) и ряде других. Знаки с наименованием «Сталинград» установят на въездах в город по федеральным трассам «Сызрань-Саратов-Волгоград» (ул. Шурухина), «Волгоград – Каменск-Шахтинский» (ул. Неждановой), Р-22 «Каспий» (ул. Историческая), по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко) и ряде других.

Напомним, по решению муниципальных властей в память о героическом прошлом Волгограда ему возвращается имя Сталинград 9 раз в году: 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»), 9 мая (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов), 22 июня (День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны), 23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией), 3 сентября (День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны), 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом) и 9 декабря (День Героев Отечества).