Андрей Бочаров почтил память сталинградских чекистов

Общество 01.02.2025 11:20
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01.02.2025 11:20
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с ветеранами боевых действий, руководителями силовых, правоохранительных, надзорных ведомств, представителями общественных организаций, молодежных патриотических объединений сегодня, 1 февраля, возложил цветы и венки к «Памятнику Сталинградским чекистам – бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции Сталинграда.
Как сообщили V102.RU в администрации региона, участники церемонии возложили цветы к часовне «Защитникам Отечества» и к скульптурной композиции «Памятный знак «Пограничникам всех поколений». Скульптура была установлена на площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда в 2023 году по инициативе ветеранов пограничной службы, локальных войн и конфликтов.
Сегодняшнее мероприятие было приурочено к 83-й годовщине со дня формирования 10-й стрелковой Сталинградской ордена Ленина дивизии внутренних войск НКВД СССР, сыгравшей решающую роль в Сталинградской битве.
Фото администрации Волгоградской области
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