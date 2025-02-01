Волгоградцам назвали пять вакансий января зарплатой от 250 тыс. рублей

Служба исследований hh.ru опубликовала топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий для жителей Волгоградской области, которые предлагают работодатели в январе текущего года. Однако, как передает V102.RU со ссылкой на исследование, как минимум в двух случаях из пяти работать придется за пределами Волгоградской области.

Так, самую высокую зарплату в январе в размере от 300 тысяч рублей предлагают сварщику-универсалу, готовому переехать в Ленинградскую область. От 300 тысяч рублей на руки можно заработать и в Волгограде на должности директора по строительству. Однако от соискателя требуется высокая квалификация и соответствующий опыт и знания, в том числе управленческие в этой сфере.

Такую же сумму - от 300 тысяч рублей - обещают платить управляющему отелем в Анапе. Для этого необходим опыт работы не менее 5 лет и управления командой от 50 человек.

В пятерку дорогих вакансий наступившего 2024 года в регионе вошла вакансия коммерческого директора в Волжском с зарплатой от 300 тыс. рублей на руки. Замыкает топ вакансия врача-офтальмолога с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц.

Фото из архива V102.RU