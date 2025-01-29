Волгоградцам рассказали, как защитить пароли от взлома мошенников





В Волгограде эксперты рассказали, как избежать мошеннических схем со взломом «Госуслуг». В первую очередь специалисты посоветовали своевременно менять свои пароли от аккаунтов.

Зачастую данные для входа попадают в общедоступные базы, которые взламываются хакерами, а затем публикуются в общий доступ. В конечном итоге, поясняют авторы Telegram-канала «Объясняем. Волгоградская область», взломать аккаунт не представляется сложной задачей для злоумышленников.

Также необходимо иметь разные пароли для соцсетей и других сервисов, чтобы в случае взлома под опасность не попали и ваши аккаунты с других сервисов. Мошенники могут получить доступ к онлайн-банкам или приложениям магазинов, и вы потеряете свои деньги. В случае взлома «Госуслуг» аферисты могут завладеть данными ваших адресов, паспортными данными и номерами счетов.

Пароль необходимо менять если:

вы заметили подозрительную активность;

вы обнаружили на телефоне или компьютере вирус;

сервис сообщил об утечке и попросил сменить пароль.

Смена пароля должна происходить минимум раз в 6-12 месяцев. Для надежности специалисты советуют завести пароль с десятью знаками, содержать цифры и символы, сочетать заглавные и строчные буквы. Не используйте в паролях личные данные - например, дату рождения.

Также дополнительно обезопасить себя можно двухэтапной аутентификацией, актуальным номером телефона для восстановления аккаунта и резервной почтой.