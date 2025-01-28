В поезде «Худжанд-Волгоград» нашли нелегальные позолоченные салатницы

Более 100 единиц незадекларированной посуды из Таджикистана было выявлено в пассажирском поезде «Худжанд – Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в Астраханской таможне, 10 коробок со стеклянными и пластиковыми вазами, салфетницами, тарелками и салатницами перевозил 54-летний сотрудник поезда, гражданин России. Общая сумма товара составила около 100 тысяч рублей.
Мужчина пояснил, что не знал о необходимости декларирования посуды. По его словам, она понадобилась ему для свадьбы. При этом он добровольно выдал товар при проведении пограничного контроля. Теперь ему грозит штраф в размере от 1/2 до двукратного размера стоимости незадекларированных товаров, а также конфискация.
Товар изъят Астраханской таможней. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).
Фото Астраханской таможни